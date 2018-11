Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie konstytucyjności przepisów dotyczących aborcji, to indywidualna decyzja posłów. Kierownictwo partii nie akceptuje nacisku na Trybunał - tak rzeczniczka PiS Beata Mazurek odniosła się do informacji portalu Onet.pl ws. apelu części posłów PiS do TK.