W niedzielę 11 listopada, w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, ulicami Warszawy przeszedł państwowy Biało-Czerwony Marsz "Dla Ciebie Polsko" z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego oraz organizowany co roku przez narodowców "Marsz Niepodległości". Według policji w manifestacji uczestniczyło ok. 250 tys. osób.

Spychalski ocenił w telewizji wPolsce.pl, że organizacja państwowego marszu 11 listopada również w przyszłości to "ciekawa inicjatywa". "Kilku polityków z obozu rządowego zadeklarowało, że może warto byłoby zastanowić się nad tym, by taki marsz organizować (w kolejnych latach) jako marsz państwowy. Myślę, że jest to propozycja godna rozważenia" - powiedział minister.

"Jeśli będzie dobra wola z każdej ze stron to myślę, że nie będzie z tym żadnego problemu" - oświadczył.

Rzecznik prezydenta zaznaczył też, że aby organizacja wspólnego marszu była możliwa należy pokazać, że Święto Niepodległości jest dniem, w którym "łączy nas biało-czerwona flaga i że to jest najważniejsze".