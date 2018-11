Co mają wspólnego Donald Trump i Clint Eastwood?

Pierwszą rzeczą, jaka przychodzi na myśl przy tak postawionym pytaniu, jest oczywiście związek z Partią Republikańską. Trump z jej ramienia został prezydentem; sympatii do GOP (Grand Old Party; zwyczajowa nazwa ugrupowania) nie krył też nigdy Eastwood. Do tego stopnia, że na krajowym zjeździe partyjnym w 2012 r. wystąpił nawet jako jeden z głównych mówców, przeprowadzając legendarny już wywiad z wyimaginowanym Obamą (złośliwi powiedzą po prostu: „z krzesłem”).