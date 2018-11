Pierwsza dama polskiego sportu. Ale to truizm. Irena Kirszenstein-Szewińska była nie tylko damą. Była nadzieją i dowodem na to, że Polka potrafi. W szarym kraju – najlepsza, najszybsza, skacząca najdalej – była uosobieniem tego, że niemożliwe nie istnieje. Choć nie sposób jej osiągnięć sprowadzić jedynie do wyników, to samo ich przypomnienie przyprawia o zawrót głowy.