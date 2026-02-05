Jak wraca ancien régime

Na łamach Alertu DGP Sebastian Stodolak opowiada o powrocie protekcjonizmu i neoprotekcjonistycznych idei w gospodarce światowej. W artykule przywołuje historyczne przykłady protekcjonizmu, takie jak dekret Fryderyka Wielkiego opodatkowujący kawę, oraz omawia jego współczesne reinkarnacje w postaci ograniczeń handlowych i geopolitycznych napięć, zwłaszcza między USA a Chinami. Analiza pokazuje, jak współczesne wydarzenia mogą nawiązywać do dawnych idei gospodarczych, stawiając ludzkość przed wyzwaniami podobnymi do tych, które odczuwaliśmy w przeszłości.

Milion euro na plusie

Michał Potocki przybliża zawirowania związane z przenosinami Swiatłany Cichanouskiej z Wilna do Warszawy. Artykuł ujawnia kulisy konfliktu wokół godła Pogoni i oskarżeń o przywłaszczenie kulturowe, które wpłynęły na antybiałoruskie nastroje na Litwie. Autorka podkreśla również geopolityczne napięcia, które zmusiły Cichanouską do szukania bezpieczniejszej przystani w Polsce, gdzie liczy na lepszą ochronę i wsparcie w kontynuowaniu swojej działalności politycznej.

Ta straszna Unia

Marcin Kędzierski zabiera nas w podróż przez wyzwania, przed jakimi staje Unia Europejska w dobie rosnącej fali krytyki i narastających narracji antyunijnych. Poprzez pryzmat wydarzeń takich jak konflikt z Elonie Muskiem czy napięcia wokół Grenlandii, artykuł ukazuje dynamiczne relacje UE z USA i innymi globalnymi graczami. Autor podkreśla znaczenie spójnej polityki klimatycznej i transformacji energetycznej dla przyszłości Wspólnoty oraz konieczność obrony jej pozycji na arenie międzynarodowej, mimo coraz głośniejszych głosów sceptyków.