Mieszkania komunalne w ciągłym odwrocie

Gminy od lat zlekceważą politykę mieszkaniową, mimo że spełnianie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców powinno być jednym z ich głównych zadań. Mimo rozbudowanych programów wsparcia finansowego, efekty wciąż nie poprawiają sytuacji znacząco, co uwidacznia się w statystykach i liczbach dotyczących najmu komunalnego.

Zakupowy szał pod kontrolą

Coraz trudniej nam ulegać masowej gorączce zakupowej, nawet w trakcie najbardziej intensywnych dni promocji jak Black Friday. Polscy konsumenci coraz częściej patrzą krytycznym okiem na promocje, a nowe technologie, takie jak AI, zmieniają nasz sposób dokonywania zakupów. Jakie zmiany przyniesie przyszłość?

Rosja. Przekonać czy pokonać?

Sytuacja międzynarodowa wokół Rosji i jej relacji ze światem zachodnim staje się coraz bardziej skomplikowana. Czy USA i inni światowi gracze w końcu zrozumieją, że metoda perswazji i ustępstw prowadzi donikąd? Ten artykuł rzuca światło na zawiłości polityki międzynarodowej i długoterminowe implikacje trwających konfliktów.