Akumulacja jest dobra

W artykule omawiane są kontrowersje dotyczące propozycji podatku majątkowego od posiadaczy wielu nieruchomości, które przedstawia Adrian Zandberg z Partii Razem. Sebastian Stodolak argumentuje, że karanie Polaków za akumulację kapitału na obecnym etapie rozwoju jest szkodliwe i obniża potencjał rozwojowy kraju w długim okresie. Autor wyjaśnia, że oszczędzanie to klucz do wzrostu gospodarczego, a obecne tempo akumulacji majątku w Polsce pozostaje w tyle za krajami rozwiniętymi.

Rozbieranie imperium

Witold Sokała analizuje efekty działań Władimira Putina i uświadamia słabnący wpływ Rosji na obszarze byłego ZSRR. W obliczu osłabienia Moskwy, specjalne zainteresowanie tym regionem wykazuje administracja Donalda Trumpa, która prowadzi ofensywę polityczno-gospodarczą, próbując przyciągnąć państwa Azji Środkowej na stronę USA. Sokała śledzi międzynarodowe zawirowania i wskazuje, jak nowe alianse mogą wpłynąć na globalną równowagę.

Szarzyzna polityki dopadnie każdego

W rozmowie z Marcinem Fijołkiem, Adam Jarubas analizuje styl przywództwa Karola Nawrockiego i jego wpływ na polską politykę, przywołując tęsknotę za poprzednimi prezydenturami. Jarubas komentuje także wyzwania, przed jakimi stoi PSL i zmiany kursu polityki klimatycznej w Unii Europejskiej, która pęka pod presją nowych realiów geopolitycznych po pandemii i wojnie na Ukrainie. Dyskusja pokazuje, jak skomplikowane są mechanizmy kształtujące dzisiejszą scenę polityczną.