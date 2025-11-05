Nowe uprawnienie PIP może prowadzić do podwójnych rozliczeń z ZUS

Eksperci zauważyli lukę prawną w zaproponowanej nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, która zamiast pomóc w walce z fikcyjnym samozatrudnieniem, może skutkować chaosem i podwójnym obciążeniem składkami ZUS. Prawnicy wskazują, że bez dokładnych regulacji, decyzje PIP mogą powodować spory kompetencyjne z ZUS oraz niepewność dla pracodawców i pracowników.

Zamieszanie z planami. Inwestorzy nie wiedzą, na czym stoją

Brak jasnych przepisów dotyczących zintegrowanych planów inwestycyjnych (ZPI) powoduje, że wielu deweloperów wstrzymuje się z inwestycjami. Chociaż Ministerstwo Rozwoju pracuje nad nowelizacją, proponowane zmiany nie rozwiązują głównych problemów. Polski Związek Firm Deweloperskich apeluje o precyzyjniejsze przepisy, które ułatwią proces inwestycyjny i zapewnią pewność prawa.

Zgodę na elektroniczną komunikację wspólnik prześle mailem

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych, wprowadzający możliwość elektronizacji komunikacji w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Zmiany mają na celu ułatwienie procedur związanych z zawiadamianiem o zgromadzeniach wspólników i udzielaniem pełnomocnictw, odpowiadając na potrzeby przedsiębiorców w dobie cyfryzacji. Projekt przewiduje możliwość przesyłania scanów dokumentów, co ma zredukować koszty i bariery administracyjne.