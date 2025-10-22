Bez losowania składów w krakowskim SA?

W krakowskim Sądzie Apelacyjnym rozpoczęły się konsultacje dotyczące nowego zarządzenia pozwalającego przewodniczącym wydziałów na wyznaczanie członków składów orzekających. Decyzje te wynikają z kontrowersyjnych zmian wprowadzonych przez ministra Waldemara Żurka. Chociaż nowe zasady mają zwiększyć elastyczność w pracy sądów, ich przeciwnicy obawiają się potencjalnych konsekwencji dla niezawisłości sędziów i procesów sądowych.

Skutki wykładni fiskusa: podwójna księgowość albo zamykanie oddziałów

Skarbówka chce, aby polskie spółki uwzględniały w swoich księgach rozliczenia zagranicznych oddziałów, co spotyka się z krytyką jako dodatkowe obciążenie. Nową interpretację przepisów czeka jeszcze finał w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, a eksperci podkreślają konieczność ich zmiany, by uniknąć podwójnej księgowości i chaosu informacyjnego.

Zarabiamy, oszczędzamy i kupujemy

Najnowsze dane GUS pokazują, że polska gospodarka radzi sobie świetnie, dzięki sile rynku pracy i polityce socjalnej. Konsumpcja, oszczędności i inwestycje Polaków rosną, a ekonomiści prognozują solidne wyniki PKB w kolejnych kwartałach. Wrześniowy wzrost sprzedaży detalicznej oraz oszczędności Polaków wskazują na optymistyczne perspektywy dla gospodarki.