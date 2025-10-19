Fundacje rodzinne, CIT od banków, baza przedsiębiorców

Sejm uchwalił nowelizacje dotyczące fundacji rodzinnych, podnosząc stawkę CIT dla banków i wzmacniając przepisy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Fundacje będą musiały płacić podatek od sprzedaży składników majątku przed upływem 36 miesięcy i dochodów z najmu krótkoterminowego.

Wiatrak za płotem? Sąsiad nie będzie miał nic do powiedzenia

Rządowy projekt umożliwia postawienie małych wiatraków na zgłoszenie, co uprości procedury budowlane, ale może prowadzić do konfliktów sąsiedzkich. Brak wymogów dotyczących odległości od zabudowań budzi kontrowersje, a efektywność tych instalacji w obszarach zurbanizowanych jest wątpliwa.

Kredytobiorcy chcą weta w sprawie ustawy frankowej

Nowa ustawa frankowa wzbudza dyskusje; proponuje automatyczne zawieszenie spłat kredytów i zmiany zasad zgłaszania zarzutów potrącenia. Krytycy obawiają się preferencji dla banków, co potencjalnie wpłynie na przebieg postępowań sądowych.

Split payment nie zatrzymał oszustw. Będą kolejne uszczelnienia VAT

Rząd planuje nowe przepisy mające uszczelnić system VAT, w tym rozszerzenie solidarnej odpowiedzialności nabywców i zmiany w split payment. Nowelizacje mają wejść w życie w nadchodzących latach, a celem jest walka z nadużyciami podatkowymi i uproszczenie rozliczeń VAT.