Do trzech razy sztuka, czyli egzamin sędziowski po nowemu

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zwiększenie liczby podejść do egzaminu sędziowskiego do trzech. Stowarzyszenie Absolwentów i Aplikantów KSSiP „Votum” postuluje jednak o całkowite zniesienie tego limitu. Propozycja zmiany ma na celu wsparcie aplikantów, którzy chcą uniknąć poważnych konsekwencji finansowych w przypadku niezdania egzaminu sędziowskiego.

Rząd przyjął pakiet zmian w podatkach. Oto podsumowanie

Najnowsze zmiany podatkowe dotyczą m.in. podwyższenia akcyzy na alkohol, opłaty cukrowej oraz wprowadzenia nowych zasad w PIT i CIT. Dzięki nim oszczędności z tytułu zgłaszania spadków będą bardziej korzystne, a rozszerzone zwolnienie podatkowe obejmie fundusze zagraniczne. Te zmiany dadzą możliwość dostosowania się polskiego systemu podatkowego do unijnych regulacji.

Rząd chce wydłużyć termin na przyjęcie planów ogólnych

Wiceminister rozwoju i technologii wskazuje na konieczność wydłużenia terminu na uchwalenie planów ogólnych przez gminy, co jest łatwiejsze w obecnych warunkach realnych. Obawy gmin co do różnych aspektów planistycznych są jednak nadal na tapecie, a przedłużenie terminu będzie wiązało się z dodatkowymi wyzwaniami związanymi z decyzjami o warunkach zabudowy.