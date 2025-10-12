Będą strefy wolne od Airbnb

Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje wprowadzenie regulacji dotyczących najmu krótkoterminowego, które mogą znacznie wpłynąć na rynek nieruchomości turystycznych. Projekt ustawy ma pozwolić gminom na wyznaczanie stref zakazu wynajmu lokali na doby, ale takie rozwiązanie wejdzie w życie dopiero w 2029 roku. Celem jest zminimalizowanie szarej strefy i uporządkowanie rynku, choć budzi to mieszane reakcje w branży.

Ptaki czy wiatraki? Branża ma nowe niepokoje

Konsultacje społeczne nad projektem wytycznych GDOŚ dotyczących farm wiatrowych wskazują na nowe wyzwania dla branży energetycznej. Chociaż wytyczne nie mają mocy prawnej, mogą wpłynąć na przyszłe decyzje środowiskowe. Obawy budzą m.in. proponowane bufory ochronne od lasów i wpływ na bioróżnorodność, co może ograniczyć rozwój farm wiatrowych nawet o 43,5 proc.

Wraca koroner, tym razem pod skrzydła wojewody

Projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej przewiduje utworzenie funkcji koronerów jako rozwiązanie problemu stwierdzania zgonów poza placówkami medycznymi. Koronerzy będą opłacani z budżetu państwa, a ich zadania organizacyjnie i finansowo będą spoczywać na wojewodach. Nowe regulacje cieszą się zainteresowaniem, choć budzą kontrowersje związane z wynagrodzeniem i możliwością znalezienia odpowiednio wykwalifikowanych kadr.