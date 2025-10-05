Wydatki na obronność a konkurencyjność

Beata Javorcik, główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, analizuje, jak Polska może wykorzystać rosnące wydatki na obronność w kontekście poprawy swojej konkurencyjności na światowych rynkach. Wzrost gospodarczy w Polsce wyróżnia się na tle regionu, ale wiąże się także z wyzwaniami w zarządzaniu długiem publicznym oraz koniecznością mądrego wykorzystania funduszy na badania, rozwój i eksport.

Zbliżające się kontrole PIP i ZUS

Planowane kontrole przez Państwową Inspekcję Pracy mogą przynieść konsekwencje dla firm zatrudniających na umowach cywilnoprawnych. Współpraca PIP z ZUS ma na celu przeciwdziałanie nieprawidłowościom na rynku pracy, lecz według ekspertów może to prowadzić do istotnych wyzwań finansowych dla przedsiębiorstw, które będą zmuszone do przekształcania umów na etaty.

Testy KSeF i przyszłość e-dokumentów

Polska przygotowuje się na wdrożenie nowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który od 1 lutego 2026 roku stanie się obowiązkowy dla większości podatników. Pomimo zapewnień Ministerstwa Finansów o gotowości systemu, eksperci wyrażają obawy co do jego wydajności oraz kwestii technicznych, co może stanowić wyzwanie dla firm w dniu uruchomienia pełnej wersji KSeF.