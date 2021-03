– Dotyczy to przykładowo sytuacji, gdy 500+ było przyznane na ojca, a po rozwodzie dzieci zostały z matką. Nawet jeśli zgłosił on do nas zmianę konta, na który mają być przekazywane pieniądze , tak aby trafiały do matki, to i tak dochodzi do nienależnie pobranych świadczeń – mówi Sebastian Gajdzik, kierownik działu świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie.