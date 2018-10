Lubnauer oddała głos w Szkole Podstawowej nr 139 na ul. Giewont 28.

Podkreśliła, że najważniejsze to wziąć udział w tym "święcie demokracji". Zachęcała wszystkich do pójścia do urn.

Mówiła, że idąc głosować, ważne, by zabrać ze sobą kogoś z rodziny, sąsiadów. Sama przyszła z córką, która po raz pierwszy mogła głosować.

W odbywających się w niedzielę wyborach samorządowych Polacy wybiorą blisko 47 tys. radnych i 2,5 tys. włodarzy. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza. Uprawnionych do głosowania jest ponad 30,24 mln osób; wybory odbędą się w 26 983 obwodach.(PAP)

autor: Jacek Walczak