To na razie wiadomość medialna, jeśli taki dokument zostanie mi udostępniony poddam go ocenie – powiedział w piątek szef MS Zbigniew Ziobro na pytanie o to, że TSUE przychylił się do wniosku KE ws. zastosowania środka tymczasowego i zawieszenie stosowania niektórych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym.