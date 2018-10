"Pytanie, dlaczego możemy ten program zrealizować, dlaczego to nie są jakieś opowieści, dlaczego jesteśmy wiarygodni? No bo mamy pieniądze. A skąd mamy pieniądze? No właśnie z tego VAT-u i z tych innych podatków, które dzisiaj są lepiej ściągane, a kiedyś lądowały w kieszeni oszustów" - powiedział Kaczyński.

Dodał, że można także postawić pytanie, "kto jest głównym autorem tego sukcesu, kto jest głównym autorem tego, że właśnie tak jest, że nasz budżet dzisiaj jest wystarczająco wypełniony". "Ten człowiek jest na tej sali, on tu siedzi w pierwszym rzędzie, to jest premier Mateusz Morawiecki" - wskazał PiS.

Według niego "ostatnio premier jest tak gwałtownie atakowany", ponieważ "uderzył w te interesy". "Miał odwagę – oczywiście z innymi – to zrobić, miał odwagę służyć sprawie dla Polski w tej chwili najważniejszej, bo bez tych pieniędzy byśmy nie ruszyli do przodu" - powiedział Kaczyński.