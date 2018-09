Terlecki był pytany w piątek przez dziennikarzy o decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego, który - jak dowiedziała się PAP - uwzględnił kolejne dwa wnioski o zabezpieczenie i wstrzymał wykonanie uchwał Krajowej Rady Sądownictwa z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego do Izb: Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

"Kto to jeszcze się tym interesuje? Kto się w ogóle w tym może wyznać, co się dzieje w sądownictwie?" - pytał Terlecki.

"Kogo to jeszcze interesuje, że parę osób się tam przyspawało do swoich stanowisk i próbuje jakoś utrzymać swoje dochody, przywileje? - dodawał szef klubu PiS.

Na uwagę dziennikarza, że polskim sądownictwem interesuje się Europa, odpowiedział "umiarkowanie, paru urzędników".

W środę NSA informował o podjęciu we wtorek dwóch postanowień o udzieleniu zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonania uchwały KRS z wnioskami o powołanie sędziów SN do Izby Karnej. Wnioski w tamtych sprawach złożyło dwóch kandydatów na sędziów Izby Karnej, którzy nie uzyskali rekomendacji Rady. Wtedy również NSA nie uwzględnił innego wniosku dotyczącego kandydata do Izby Dyscyplinarnej SN; oddalony został też wtedy wniosek o zabezpieczenie jednego z kandydatów do Izby Kontroli Nadzwyczajnej.

W końcu czerwca w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN - do obsadzenia były 44 stanowiska sędziowskie. Ostatecznie KRS rozpatrywał ponad 180 kandydatur zgłoszonych na te stanowiska.

Pod koniec sierpnia KRS wyłoniła 40 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Dyscyplinarnej, Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, Izbie Cywilnej oraz Izbie Karnej SN. Rada wyłoniła: 12 kandydatów do Izby Dyscyplinarnej, 20 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, 7 kandydatów na wakaty w Izbie Cywilnej i jedną kandydaturę na wakat w Izbie Karnej.

Na początku września Mazur podpisał uchwałę Rady o przedstawieniu wniosku prezydentowi Andrzejowi Dudzie o powołanie 12 sędziów Izby Dyscyplinarnej SN. W miniony czwartek prezydent Andrzej Duda powołał 10 osób na sędziów Izby Dyscyplinarnej SN.