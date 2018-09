Na pierwszy ogień ma iść jednak prof. Witold Modzelewski, twórca ustawy o VAT i doradca podatkowy. Jego przesłuchanie odbędzie się 18 września. Jak mówi szef komisji Marcin Horała z PiS, Modzelewski ma pozwolić komisji na pokazanie kontekstu sprawy i wskazanie ewentualnych problemów, jakie były z poborem podatku VAT.

Później przed Komisją stawią się konstytucyjni ministrowie rządu Donalda Tuska. Pierwszy 09.10 ma być przesłuchany Jacek Rostowski, minister finansów w latach 2007-2013. Po nim zostaną przesłuchani byli ministrowie sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski 18.10 i Andrzej Czuma 24.10.

Przesłuchania w listopadzie mają zacząć się od Michała Kanownika, szefa Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego - ZIPSEE Cyfrowa Polska. To on w końcu 2013 roku alarmował resort finansów o przestępstwach VAT-owskich w branży elektronicznej. Na podstawie jego informacji śledztwo w sprawie możliwych przestępstw urzędniczych wszczęła prokuratura w Białymstoku.

Po jego przesłuchaniu członkowie komisji mają wrócić do odpytywania osób z kierownictwa resortu finansów, tym razem ze szczebla wiceministerialnego. 20 listopada mają stanąć przed komisją Jacek Dominik i Katarzyna Zajdel Kurowska, którzy byli wiceministrami w końcówce rządu PIS i później w czasach PO-PSL. Dzień później przed komisją mają stanąć Stanisław Gomułka i Elżbieta Chojna Duch a 27 listopada Dariusz Daniluk i Ludwik Kotecki. Z kolei 28 komisja ma przesłuchać Macieja Grabowskiego i Dominika Radziwiłła. Ostatnią osobą, która ma pojawić się przed komisją w tym roku, ma być Krzysztof Kwiatkowski - w czasach koalicji PO PSL szef resortu sprawiedliwości. To propozycje terminów przesłuchań, będą one jeszcze potwierdzane u zainteresowanych.



