Podczas konferencji prasowej w Ogrodzie Saskim Jakubiak powiedział, że chciałby, aby Pałac Saski, który został zburzony podczas II wojny światowej, wrócił na swoje dawne miejsce. "To jest tak piękny obiekt, którego odbudowa nie może być odkładana w czasie (...); odbudowę Warszawy trzeba zakończyć symbolicznie - Pałacem Saskim" - powiedział PAP.

"Kończymy etap takiego stania w miejscu, czy też ciągłego odbudowywania i ponoszenia kosztów tej barbarzyńskiej napaści niemieckiej na Warszawę i zniszczenia jej totalnie" - podkreślił.

Jakubiak zapytany przez PAP, co mogłoby się znaleźć w odbudowanym Pałacu Saskim, odpowiedział, że mogłyby się tam zostać ulokowane te biura ratusza, które odpowiadają za kontakty z mieszkańcami.

Kandydat Kukiz'15 zapowiedział również podjęcie starań o reparacje od Niemiec dla Warszawy.

"Jako przyszły prezydent Warszawy będę wszczynał postępowania dotyczące reparacji wojennych dotyczących Warszawy. Ja jako prezydent nie popuszczę tego tematu" - zapowiedział w rozmowie z PAP Jakubiak. "Mamy już przygotowaną przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego dokumentację, a Jakubiak to dalej poprowadzi. Nie będzie migania się, tylko pieniądze na stół" - mówił.

Podczas konferencji prasowej w Ogrodzie Saskim zaprezentowano również "jedynki" na listach Kukiz'15 do Rady Warszawy. Liderami list będą: przedsiębiorca, społecznik zaangażowany w walkę z wyłudzeniami VAT i obronę pokrzywdzonych przedsiębiorców Artur Dobrowolski (Śródmieście i Ochota), student politologii i członek zarządu warszawskiego Kukiz’15 Michał Sawicki (Praga Południe i Rembertów), pracownik działu IT, absolwent politologii Daniel Roszkowski (Wola), działaczka na rzecz osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem, prezes Fundacji YouCanFreeUs Polska przeciwdziałającej współczesnemu niewolnictwu Agata Witkowska (Bielany i Żoliborz).

Oprócz nich, stołeczne listy Kukiz'15 otworzą: przedsiębiorca, wiceprzewodniczący stowarzyszenia Razem dla Białołęki Dariusz Olszewski (Białołęka i Praga Północ), przedsiębiorca i lokalny działacz Jarosław Modzelewski (Targówek, Wawer i Wesoła), prezes Fundacji na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Sebastian Tyszczuk (Bemowo, Ursus i Włochy), działaczka na rzecz ochrony życia i polityki prorodzinnej Lidia Sankowska-Grabczuk (Ursynów i Wilanów) oraz działaczka Ruchu Młodych Kukiz'15, prawniczka Żaneta Jarząb (Mokotów).

Artur Dobrowolski mówił na konferencji, że "nie zgadza się z obecną polityką ratusza". Jako przykłady wymienił m.in. zwężanie ulic.

Z kolei Agata Witkowska mówiła, że "chciałaby, aby samorząd był samorządem każdego obywatela". "Będziemy dbać o to, żeby nasze relacje z mieszkańcami były bardzo bliskie, żebyśmy my byli dla nich, a nie oni dla nas - taka wizja Warszawy to jest to, co napędza nas do działania" - powiedziała.

Wybory samorządowe odbędą się 21 października; druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 4 listopada. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski