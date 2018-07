Komisja wskazała w przedstawionym dokumencie, że nadal nie ma pewności, czy zawarta będzie umowa w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, w związku z czym trwają przygotowania, aby instytucje UE, państwa członkowskie i podmioty prywatne były gotowe do wystąpienia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty.

"W dniu 30 marca 2019 r. Wielka Brytania opuści UE i stanie się +państwem trzecim+. Skutki tego aktu będą odczuwalne dla obywateli, przedsiębiorstw i administracji zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w UE. Dotyczyć one będą takich kwestii, jak nowe kontrole na zewnętrznej granicy UE z Wielką Brytanią, ważność wydanych przez to państwo licencji, certyfikatów i zezwoleń oraz różne przepisy dotyczące przekazywania danych" - podkreślono w komunikacie KE.

Źródła unijne wskazywały, że celem jest wypracowanie umowy z Brytyjczykami do października, żeby do końca marca 2019 r. możliwe było jej ratyfikowanie przez państwa członkowskie. Niepewność polityczna w Londynie, zmiany w rządzie i kruche poparcie premier Theresy May powodują, że w unijnych stolicach narasta niepokój, czy uda się wypracować umowę ws. Brexitu.