Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy Patryk Jaki zaproponował w środę kartę "Senior plus", która miałaby zapewnić każdemu warszawskiego seniorowi ulgę na wstęp do miejskich instytucji, takich jak muzea, teatry, ośrodki kultury czy instytucje związane z rekreacją i sportem.

Rzecznik PSL i kandydat tej partii na prezydenta Warszawy Jakub Stefaniak ocenił, że propozycja Jakiego to "quasiplagiat". "Patryk Jaki przedstawił pomysł dla seniorów, ale zapomniał dodać, że jest to mój pomysł" - mówił Stefaniak.

Chodzi o propozycję Stefaniaka złożoną 21 czerwca. Kandydat ludowców zaproponował wówczas powstanie Warszawskiej Karty Seniora, która uprawniałaby seniorów do zniżek - m.in. do codziennego korzystania z posiłku dotowanego przez miasto, za który senior zapłaciłby tylko 5 zł. Według pomysłu Stefaniaka, kartę tę mogłyby otrzymać osoby, które ukończyły 60 lat - bez względu na to, czy są emerytami, rencistami, bezrobotnymi, czy osobami pracującymi. Poza wiekiem, warunkiem będzie zameldowanie na terenie Warszawy.

"Bardzo cieszę się, że kandydat Jaki korzysta z dobrych wzorców, natomiast warto byłoby podać źródło" - oświadczył kandydat PSL. Jego zdaniem, działanie kandydata Zjednoczonej Prawicy jest "nikczemne".

"Rozumiem, że pan minister Jaki chce sobie - mówiąc kolokwialnie - +napykać+ głosów. Zorientował się, że seniorów w Warszawie jest ponad 300 tys. i że może jakiś senior by na niego zagłosował. My nie pozwolimy na to, żeby seniorów oszukiwać. To, co dzisiaj zaprezentował, to jawne oszustwo" - zaznaczył.

Rzecznik PSL przypomniał, że Jaki dwukrotnie opowiedział się w głosowaniach w Sejmie za odrzuceniem projektów autorstwa ludowców, które wprowadzałyby wsparcie dla seniorów. Były to projekty: o jednorazowym dodatku 500 zł dla emerytów, a także projekt ustawy o emeryturze bez podatku. "To dowód na to, że Jaki kłamie. Z jednej strony obiecuje seniorom zniżki, a z drugiej strony za projektami, które te zniżki oferują, nie głosuje" - mówił Stefaniak.

Kandydat PSL zapowiedział, że przyszłym tygodniu rozpocznie cykl spotkań z mieszkańcami Warszawy nt. projektu "Emerytura bez podatku".

Projekt "Emerytura bez podatku" autorstwa posłów PSL zakłada, że emeryci i renciści po wejściu w życie ustawy otrzymaliby "na rękę" świadczenia w wysokości kwoty brutto, czyli bez pomniejszania ich o podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jak wyliczał przed złożeniem projektu w Sejmie szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, dzięki takiemu zabiegowi emeryci i renciści zyskaliby ok 20 proc. wartości świadczenia.