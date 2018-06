Kramp-Karrenbauer powiedziała też dziennikarzom, że prezydium CDU uznało, iż kontrola i ograniczenie migracji są konieczne, by uniknąć powtórzenia się sytuacji z 2015 roku, kiedy do Niemiec przybyły setki tysięcy migrantów. Odmówiła spekulowania na temat tego co może się stać, jeśli CSU odrzuci rezultat intensywnych rozmów, prowadzonych przez Merkel.

Chadeckie partie CDU i CSU oraz socjaldemokratyczna SPD tworzą koalicję rządową w Niemczech.

Siostrzana partia CDU, działająca tylko w Bawarii CSU domaga się jednostronnego zaostrzenia polityki azylowej, żądając zakazu wjazdu dla imigrantów, którzy złożyli już wniosek o azyl w innym kraju Unii Europejskiej lub nie posiadają dokumentów. CDU, kierowana przez Merkel, dopuszcza takie rozwiązanie tylko w porozumieniu z innymi krajami UE.

Przywódca CSU i minister spraw wewnętrznych w rządzie Merkel, Horst Seehofer, powiedział gazecie "Sueddeutsche Zeitung" (wydanie sobotnie), że popiera rozwiązanie kwestii imigracji na poziomie europejskim, ale zastrzegł, że jeśli szczyt UE 28-29 czerwca nie przyniesie skutecznych rozwiązań, to migranci, którzy zarejestrowali się już w innym kraju unijnym, będą odsyłani z niemieckiej granicy.

CSU ma 1 lipca ocenić rezultaty ewentualnego porozumienia w sprawie migracji, o jakie kanclerz Angela Merkel będzie zabiegać na szczycie UE.