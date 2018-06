Rzecznik rządu Malty, cytowany przez dziennik "Times of Malta", odpowiedział na apel Włoch: nasz kraj "nie koordynował operacji ratunkowej, nie jesteśmy też kompetentną władzą" w tej sprawie.

To zaś oznacza, wyjaśniają włoskie media, że wciąż nie ma rozwiązania sytuacji, w jakiej jest znajdujący się na morzu statek, który w czwartek na wodach libijskich zabrał na pokład 239 migrantów. Jest wśród nich 14 kobiet i czworo dzieci. Załoga czeka na decyzję, do jakiego portu ma się skierować. To drugi taki kryzys w czerwcu, po tym wokół statku "Aquarius" z 629 migrantami, którego nie przyjęły ani Włochy, ani Malta. Ostatecznie wpłynął do Walencji w Hiszpanii.

Szef MSW Włoch Matteo Salvini oświadczył w piątek: "Nielegalny statek Lifeline jest na wodach Malty z 239 migrantami. Ze względu na bezpieczeństwo załogi i pasażerów poprosiliśmy Maltę, by otworzyła porty". Utrzymuje on, że jednostka bezprawnie posługuje się holenderską banderą.

"Jasne jest - dodał - że potem ten statek będzie musiał zostać skonfiskowany, a załoga osądzona. Nigdy więcej na morzu, by przemycać ludzi" - dodał.

Organizacja pozarządowa Lifeline odpowiedziała na zarzuty szefa MSW, zapewniając: "Nasz statek pływa pod banderą Holandii". Zaprezentowała dokumenty potwierdzające jego rejestrację.

Rzecznik Lifeline Axel Steier oświadczył we włoskim radiu: "Działamy, przestrzegając prawa międzynarodowego". Wyraził nadzieję, że sytuacja statku z migrantami, znajdującego się obecnie "w połowie drogi między Libią a Maltą", zostanie wkrótce rozwiązana.

Odpowiedzialny za porty włoski minister infrastruktury i transportu Danilo Toninelli oświadczył zaś: "Życie ludzkie trzeba zawsze ratować, ale musi to dziać się w sposób bezpieczny i praworządny".

"Wszystkie statki organizacji pozarządowych, które działają nielegalnie i spekulują pontonami śmierci, muszą zostać skonfiskowane" - dodał. Toninelli stwierdził, że byłby "wstrząśnięty nieludzkim" zachowaniem Malty, gdyby nie przyjęła statku.