Nie wierzę w ten projekt; to marzenie niektórych, żeby dostać się do europarlamentu i brak pomysłu, jak to zrobić - ocenił we wtorek lider PO Grzegorz Schetyna, odnosząc się do doniesień medialnych jakoby Donald Tusk miał przed wyborami do PE w 2019 r. tworzyć wspólną listę opozycji.