Dokument, do którego odwołuje się Fulop, stanowił, że pomnik miał stanąć koło rzeki Hudson po zachodniej stronie Washington Street przy skrzyżowaniu z Montgomery Street, dokładnie naprzeciw 75. Montgomery Street.

Według adwokata Platty, kandydata do Senatu stanu Nowym Jorku, pierwotna lokalizacja została przez władze miejskie Jersey City odrzucona i w roku 1989 na mocy nowego rozporządzenia ustalono obecną lokalizację Pomnika Katyńskiego.

Sprawa pomnika wywołała wielkie poruszenie wśród Polonii. Wzbudziła też zainteresowanie amerykańskich mediów, w tym sieci telewizyjnej ABC, która zauważyła, że "propozycja usunięcia pomnika, upamiętniającego ofiary sowieckiej masakry Polaków w roku 1940, spowodowała transatlantycką wojnę na słowa".

Diasporę polską oburzył nie tylko projekt usunięcia pomnika z placu przy Exchange Plaza, ale też fakt, że burmistrz odmówił jakichkolwiek rozmów w tej sprawie. Zaatakował też usiłującego interweniować marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, zarzucając mu, że jest antysemitą i zaprzecza Holokaustowi.

Steven Fulop powrócił w sobotę do sprawy. Dokonał wpisu na Twitterze, zapowiadając przeniesienie pomnika:

"Żeby było jasne.

1. Pomnik na sto procent będzie przeniesiony tam, gdzie miał stanąć na podstawie zarządzenia z 1986 roku.

2. Czołowi przedstawiciele rządu polskiego zwrócili się do mnie. Nie spotkam się z ludźmi, którzy chcą na nowo napisać historię w sprawie udziału swego kraju w Holokauście.

3. Jedynymi ludźmi, którym odpowiem, są mieszkańcy Jersey City".

Do uwag burmistrza odniósł się adwokat Platta: "Burmistrz powołuję się na stare nieobowiązujące zarządzenie, które zostało zastąpione kolejnym w roku 1989, obowiązującym do chwili obecnej. Wydała je Rada miasta New Jersey 12 kwietnia 1989 roku. Zatwierdziła ona wówczas obecną lokalizację pomnika przy Katyn Forest Memorial Plaza (część Exchange Plaza)" – podkreślił mecenas Platta.

Polonia amerykańska planuje zorganizowanie przed Pomnikiem Katyńskim w Jersey City 13 maja specjalnej manifestacji w obronie monumentu. Wzywa też społeczność stanów New Jersey i Nowy Jork do podpisywania petycji w tej sprawie.