Dera mówił o tym w Łodzi podczas otwartego spotkania dyskusyjnego przed referendum ogólnokrajowym dotyczącym nowej konstytucji. Jego wiodącym tematem było społeczeństwo obywatelskie a Konstytucja RP.

"Pytania referendalne mogą się pojawić wiosną, ale nie na jej początku, a później - myślę, że po świętach (wielkanocnych). To jest taki pierwszy moment, gdzie te pytania mogą powstać. One później wymagają konsultacji z panem prezydentem. Myślę, że po świętach, w jakimś niedługim okresie zostaną opublikowane i przekazane społeczeństwu pod dyskusję" - powiedział dziennikarzom Dera.

Zwrócił uwagę, że łódzkie spotkanie jest przedostatnim. "W najbliższy poniedziałek w Gorzowie Wlkp. kończymy serię spotkań przedreferendalnych. Potem nastąpi czas spotkań środowiskowych, tweetup z panem prezydentem i etap ustalania pytań referendalnych" - mówił.

Minister ma nadzieję, że wtedy też zwiększy się zainteresowanie obywateli tematem referendum. Przypomniał, że ostatnie badania pokazały, iż to zainteresowanie na razie kształtuje się na poziomie 25-30 proc. "Myślę, że ono wzrośnie w sytuacji, kiedy będzie znana treść pytań. Mamy takie społeczeństwo, że ono interesuje się danym tematem, kiedy trzeba będzie podejmować konkretne decyzje i do nich się ustosunkować" - przekonywał.

Odnosząc się do tematu łódzkiego spotkania Dera stwierdził, iż jest on niezwykle ważny, bo od 1989 roku "budujemy społeczeństwo obywatelskie". Według niego to obywatele mają decydować i decydują o tym - co, gdzie i jak funkcjonuje w naszym kraju. Zdaniem ministra dlatego potrzeba szerokiej dyskusji, rozmów, gwarancji konstytucyjnych i ułatwień ustawowych dla obywateli, aby poczuli, że ich głos jest ważny, decydujący. Referendum ma dać odpowiedź na pytania, jakich zmian oczekują w ustawie zasadniczej zwykli obywatele, a nie elity polityczne.

W podobnym tonie wypowiadała się konstytucjonalistka z Instytutu Nauk Prawnych PAN prof. Anna Młynarska-Sobaczewska. Podkreślała, że temat społeczeństwa obywatelskiego jest fundamentalny, choć mało kojarzy się z konstytucją, bo - jak mówiła - społeczeństwo obywatelskie to "rzecz mniej polityczna niż większość instytucji prawa konstytucyjnego". "To po prostu zdolność ludzi do tworzenia relacji autonomicznych, poza państwem, czyli dot. sfery pozapolitycznej, poza władzą polityczną" - powiedziała.

Podczas spotkania w Łodzi rozdawana była ankieta dotycząca zmian w konstytucji, zawierająca m.in. pytania, czy zmiany w ustawie zasadniczej powinny dotyczyć sposobu wyboru prezydenta oraz Sejmu i Senatu, zakresu kompetencji głowy państwa w relacji do premiera i obu izb parlamentu, a także pytania o to, czy mają się zmienić zasady funkcjonowania sądów i działanie samorządu terytorialnego.

Podczas ubiegłorocznych uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja prezydent Andrzej Duda ogłosił swoją inicjatywę przeprowadzenia referendum w sprawie zmian w konstytucji. Prezydent chciałby, aby odbyło się ono w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości - 11 listopada 2018 r. albo trwało dwa dni - 10 i 11 listopada. (PAP)

autor: Jacek Walczak