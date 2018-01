Sejm za poprawkami Senatu do przepisów ws. uprowadzeń rodzicielskich

Trzy senackie poprawki - w tym przewidującą wydłużenie z dwóch do czterech miesięcy terminu na wniesienie skargi kasacyjnej - zaakceptował w piątek Sejm do ustawy dot. uprowadzeń rodzicielskich za granicę. Ustawa trafi teraz do prezydenta Andrzeja Dudy.