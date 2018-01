Unijna komisarz ds. sprawiedliwości Vera Jourova potwierdziła w środę w Brukseli, że Komisja Europejska pracuje nad sposobem uzależnienia wszystkich środków UE od funkcjonowania skutecznego wymiaru sprawiedliwości oraz praworządności w krajach członkowskich. "To logiczne, że jeśli wykorzystujemy pieniądze zebrane od europejskich podatników, musi być gwarancja, że mamy niezależny wymiar sprawiedliwości i praworządność" - powiedziała Jourova na konferencji prasowej w Brukseli.

Szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski odnosząc się do tej kwestii podkreślił, że "próba wiązania wypłat z budżetu UE z politycznymi ocenami i warunkami innymi niż obiektywne wskaźniki jest niezgodna z istotą polityki spójności Unii Europejskiej".

Według prezydenckiego ministra "jest to propozycja tak niedorzeczna, że może być albo jakimś nieporozumieniem albo wynikać z silnych nacisków politycznych na Komisję Europejską, aby za wszelką cenę, także kosztem naruszania ducha prawa europejskiego, szukać pieniędzy po to, by znaleźć środki na rozwiązywanie problemów, które niektóre państwa Unii sprowadziły na nas decyzjami politycznymi z ostatnich lat".