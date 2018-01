Od wtorku wieczorem prezydent bierze udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, gdzie m.in. spotka się z szefami rządów i państw.

Łapiński pytany w środę w radiu Plus, czy prezydent Duda udał się do Davos z jakimiś konkretnymi sprawami powiedział, że zasadniczym celem prezydenta jest "lobbowanie za Polską i zachęcanie inwestorów do kierowania swoich środków do Polski".

"To może być taka zachęta do działania. Jeśli inwestorzy, czy ważne postaci biznesu spotykają się z prezydentem i to prezydent zachęca do inwestowania, prezydent przekonuje, to też ma jakąś swoją wagę" - zaznaczył Łapiński.

Minister dodał, że w Davos będzie nas reprezentował zarówno prezydent jak i premier Mateusz Morawiecki. "Myślę, że wspólnie będą obaj panowie działać na rzecz Polski" - podkreślił.

Dopytywany, czy podczas spotkań prezydent poruszy temat uruchomienia artykułu 7.1 wobec Polski przez KE, Łapiński odparł, że to zależy od okoliczności.

"Rozmawia się w takich spotkaniach kuluarowych o różnych rzeczach. Podejrzewam, że jak będą jakieś pytania, czy wątpliwości, to przede wszystkim i premier, i prezydent będą reprezentować polskie stanowisko i bronić naszych racji. Przekonywać, że uruchomienie tego artykułu wobec Polski jest bezzasadne i nie powinno mieć miejsca" - podkreślił Łapiński.

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos odbywa się w dniach 23-26 stycznia. Polskę reprezentują prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki.