W czwartek o godz. 16 upływa termin na zgłaszanie list kandydatów do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Lista musi być poparta podpisami co najmniej 10 tys. wyborców.

Losowanie numerów list odbędzie się 10 maja.

Rejestracja komitetów wyborczych na wybory do PE

W ubiegły poniedziałek, 22 kwietnia, upłynął termin na zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych. Łącznie PKW zarejestrowała ich 40.

Termin zgłoszeń list kandydatów i wymogi w polskich okręgach wyborczych

W czwartek, 2 maja o godz. 16 mija natomiast termin na zgłaszanie przez komitety list kandydatów na europosłów. Tych wybierać będziemy w 13 okręgach wyborczych, zazwyczaj odpowiadających jednemu lub dwóm województwom. Wyjątkiem jest Mazowsze, które podzielone jest na dwa okręgi - jeden tworzy Warszawa oraz tzw. "obwarzanek", czyli powiaty ościenne, a drugi - pozostałe mazowieckie powiaty.

Komitet wyborczy może zgłosić w okręgu tylko jedną listę kandydatów; liczba kandydatów na liście nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 10. Kodeks wyborczy wprowadził ponadto obowiązek umieszczenia przez komitety wyborcze na listach co najmniej 35 proc. kobiet i co najmniej 35 proc. mężczyzn. Lista kandydatów musi być poparta podpisami co najmniej 10 tys. wyborców.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym komitet, który zgłosił w co najmniej 7 okręgach wyborczych listy (każda poparta 10 tys. podpisów wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu), może zgłosić listy w pozostałych okręgach już bez konieczności dołączania do nich podpisów.

Procedura losowania numerów list kandydatów na europosłów

Losowanie numerów list odbędzie się 10 maja o godz. 12. W pierwszej kolejności zostaną wylosowane numery komitetów, które zarejestrowały listy we wszystkich 13 okręgach wyborczych. Następnie zostaną wylosowane numery komitetów, które zarejestrowały listy w więcej niż jednym okręgu wyborczym.

Data i zasady udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Wybory do PE odbywają się raz na pięć lat. Tegoroczne głosowanie w zależności od państwa odbędzie się w dniach 6–9 czerwca. W Polsce będzie to 9 czerwca, a do obsadzenia będą 53 mandaty.

Według polskiej ordynacji do PE może startować osoba mająca czynne prawo wyborcze, która najpóźniej w dniu głosowania skończy 21 lat i od pięciu lat stale zamieszkuje na terytorium Polski lub innego państwa Unii. Kandydat na europosła może być zgłoszony tylko w jednym okręgu i tylko z jednej listy kandydatów na posłów do PE.

Głosować mogą pełnoletni polscy obywatele, a także obywatele Unii, którzy stale mieszkają w Polsce.

Ograniczenia w sprawowaniu mandatu europosła

Mandatu posła do PE nie można łączyć ze sprawowaniem mandatu posła na Sejm albo senatora. Europoseł nie może być jednocześnie członkiem Rady Ministrów ani sekretarzem stanu; nie może też zajmować stanowiska lub pełnić funkcji, których nie można łączyć ze sprawowaniem mandatu posła na Sejm albo senatora, a więc z funkcją prezesa NBP, prezesa NIK, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i ich zastępców, członka Rady Polityki Pieniężnej, członka KRRiT, ambasadora, oraz z zatrudnieniem w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta lub z zatrudnieniem w administracji rządowej (nie dotyczy członków Rady Ministrów i sekretarzy stanu w administracji rządowej).

Mandatu również nie mogą piastować sędziowie, prokuratorzy, urzędnicy służby cywilnej, funkcjonariusze policji i służby ochrony państwa.