Podkarpackie: WKU listownie zachęca do wstąpienia do WOT

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rzeszowie wysłała do wybranych mieszkańców powiatu łańcuckiego listy zachęcające do wstąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej. „W liście przedstawiliśmy kompleksową informację dotyczącą naboru do WOT” – powiedział PAP komendant WKU w Rzeszowie ppłk. Janusz Kwiecień.