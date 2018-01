"Nie planuję zapisywania się do żadnego stowarzyszenia". Szefowa Nowoczesnej o "Planie Petru". Źródło: X-news

Według Ryszarda Petru jego stowarzyszenie ma być "kontrofertą" dla programu premiera Mateusza Morawieckiego. Petru zapowiedział, że zostaje w Nowoczesnej i chce tworzyć wspólną ofertę programową w ramach opozycji.

Komentując te informacje Lubnauer powiedziała, że dla niej osobiście "najważniejsze jest, by budować zjednoczoną koalicję". Dlatego, jak zaznaczyła, spotyka się z liderami innych partii opozycyjnych w Sejmie i zachęca do podejmowania inicjatyw dotyczących "wspólnych projektów".

Dodała, że jeśli chodzi o stowarzyszenie założone przez Petru "najważniejsze jest to, by było to zgodne z wartościami i programem Nowoczesnej". - Tak długo, jak długo tak będzie, tak długo będzie można powiedzieć, że to jest pozytywna inicjatywa - podkreśliła posłanka. Jak zaznaczyła, Petru wielokrotnie mówił, że chciałby stworzyć plan konkurencyjny do tzw. planu Morawieckiego. - Ryszard Petru jest ekonomistą, chce się w tej dziedzinie realizować - podkreśliła.

Na pytanie, czy zapisze się do nowego stowarzyszenia, Lubnauer zaprzeczyła.

Pytana, co jeśli Nowoczesna uzna, że działalność Petru wykracza poza ramy wartości partii, Lubnauer powiedziała: "jak uznam, że to wykracza, to państwa poinformuję".