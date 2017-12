Andrzej Duda podpisał w środę nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz nową ustawę o Sądzie Najwyższym. Zdaniem Pawła Muchy prezydent podpisał ustawy, które są dobre dla polskiego wymiaru sprawiedliwości.

W przekonaniu prezydenckiego ministra wybór 15 członków do KRS "dokonywany przez przedstawicieli narodu" wzmocni mandat demokratyczny sędziów Rady. Jak dodał, także rozwiązania prawne zawarte w ustawie o SN "będą dobrze służyć polskiemu wymiarowi sprawiedliwości".

Zapytany o decyzję Komisji Europejskiej o uruchomieniu art. 7 traktatu UE wobec Polski w związku z reformą sądownictwa, Mucha podkreślił, że "nie jest to materia objęta prawem Unii Europejskiej". "Po drugie nie ma podstaw prawnych do tego, żeby jakiekolwiek działania podejmować" - powiedział.

"Ale prowadzimy dialog" - zaznaczył. Przypomniał, że premier Mateusz Morawiecki ma spotkać się w tej sprawie z wiceszefem KE Fransem Timmermansem. Zapytany, czy prezydent będzie omawiał tę kwestię z szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem, Mucha odparł, że nie ma wiedzy, aby było zaproszenie ze strony szefa Rady.

"Pan przewodniczący Tusk ma niestety też taką, bym powiedział, cechę, że bardzo często wypowiada się jako lider opozycji w Polsce i to są te wypowiedzi stricte polityczne, z którymi trudno dyskutować merytorycznie" - dodał minister.

Decyzję Komisji skomentował też poseł Nowoczesnej Mirosław Suchoń. "Nowoczesna jako partia patriotyczna, z biało-czerwonym sercem zrobi wszystko, żeby ewentualne sankcje nie dotknęły zwykłych Polek i Polaków, którzy codziennie ciężko pracują, na sukces Polski" - zapowiedział poseł.

W jego ocenie "winy za postępowanie Komisji ponosi PiS". Według posła celem podpisanych przez prezydenta ustaw jest "podporządkowanie wymiaru sprawiedliwości partii rządzącej".

Na słowa polityka Nowoczesnej odpowiedział poseł PiS Jacek Sasin, według którego Nowoczesna "zrobiła wszystko przez ostatnie 2 lata, żeby Polsce na arenie międzynarodowej zaszkodzić, skarżąc na Polskę w Brukseli, rysując fałszywy obraz tego, co się w Polsce dzieje". "Dzisiaj zbieramy tego efekty, waszej działalności" - podkreślił.

Sasin ocenił, że "to, co dzisiaj robi Komisja Europejska wobec Polski nie ma żadnych podstaw merytorycznych, nie ma żadnych podstaw prawnych". "Chodzi o to, żeby uderzyć Polskę niezależnie z jakiego powodu" - przekonywał.

W środę KE zdecydowała o uruchomieniu art. 7 traktatu UE wobec Polski. Dała jednocześnie Warszawie trzy miesiące na wprowadzenie rekomendacji ws. praworządności. Wiceszef KE Frans Timmermans mówił w środę, że niezależność polskiego wymiaru sprawiedliwości staje pod znakiem zapytania.(PAP)

autor: Agnieszka Ziemska