"W najbliższym czasie co trzeci konsument, który wziął udział w badaniu, zamierza przeznaczyć minimum 300 zł na zakupy podczas wyprzedaży poświątecznych i noworocznych, a kolejne 17 proc. konsumentów na zakupy chce wydać od 200 do 300 zł. Blisko co czwarty respondent odpowiedział, że nie zaplanował jeszcze budżetu do wydania podczas promocji sezonowych" - wynika z raportu KPMG w Polsce pt. "Wyprzedaże i promocje – jak zmieniają się zwyczaje zakupowe Polaków".

Największym zainteresowaniem Polaków podczas promocji i wyprzedaży cieszą się niezmiennie: buty, odzież, kosmetyki oraz elektronika i AGD. W pierwszych trzech kategoriach zakupów dokonują przede wszystkim kobiety. Elektronikę i AGD najczęściej zaś kupują mężczyźni (71 proc. mężczyzn, 45 proc. kobiet). Promocyjne zakupy obuwia i odzieży zdominowane są przez konsumentów w wieku poniżej 45 lat. Na dalszych miejscach znalazły się artykuły dla dzieci, meble i wyposażenie wnętrz, sprzęt sportowy, biżuteria i zegarki oraz produkty i usługi związane z turystyką i wypoczynkiem.

Badanie pokazało, że blisko 50 proc. respondentów przyznało, że wstrzymuje się z decyzjami zakupowymi do momentu rozpoczęcia wyprzedaży lub promocji. 38 proc. odpowiedziało, że zakupy promocyjne robi spontanicznie. Wstrzymywanie się z realizacją zakupów jest bardziej specyficzne dla mężczyzn - 54 proc. i konsumentów poniżej 35. roku życia (52 proc.).

Zdecydowana większość Polaków, czyli 88 proc. najchętniej korzysta z tradycyjnych wyprzedaży sezonowych, 54 proc. z promocji, które oferują darmowe dostawy, 50 proc. z całorocznych promocji na wybrany asortyment, a 47 proc. kupuje w Czarny Piątek, z kolei 17 proc. w Cyfrowy Poniedziałek.

Ponad połowa cyfrowych konsumentów (58 proc.) wskazuje stronę internetową, jako najwygodniejszy kanał za pośrednictwem, którego dokonuje zakupów.

Badanie wykazało, że atrakcyjna cena produktu jest główną motywacją do podjęcia decyzji o zakupie – takiej odpowiedzi udzieliło 76 proc. ankietowanych. Impulsem podczas zakupów kieruje się tylko co dziesiąty konsument. Z drugiej strony cena jest również głównym kryterium, które decyduje o finalnym wyborze sprzedawcy wybranego towaru. Dla 83 proc. Polaków najważniejszym czynnikiem decydującym o sklepie, w którym będą robione zakupy, jest czynnik finansowy.

"W okresie atrakcyjnych cenowo promocji, połowa badanych, najczęściej kierowana impulsem w trakcie zakupów, nabywa również inną, wcześniej nieplanowaną rzecz. Niezależnie, czy zakupy są robione przez internet czy w sklepie stacjonarnym – Polacy skuszeni tym impulsem średnio nabywają dodatkowo dwa produkty, których wcześniej nie planowali kupić" - czytamy.

Raport KPMG w Polsce "Wyprzedaże i promocje – jak zmieniają się zwyczaje zakupowe Polaków" powstał na podstawie badania zrealizowanego na reprezentatywnej próbie 321 badanych w grudniu br.

