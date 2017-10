Problemy z płynnością finansową sprawiają, że wielu przedsiębiorców szuka pomocy w bankach. Jednak nie zawsze udaje się im znaleźć produkty dostosowane do potrzeb, specyfiki kosztów i przychodów MSP.

Firma Finiata wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich przedsiębiorców oferuje usługę cichego faktoringu z regresem, która idealnie odpowiada tego typu potrzebom. Finiata należy do tzw. fintechów, czyli firm z branży finansowej, które świadczą znane usługi w sposób innowacyjny i przyjazny dla klientów. Mikrofaktoring w Finiacie jest prowadzony na zupełnie innych zasadach niż w typowych bankach: jest dostępny dla podmiotów mniejszych i działających krócej, w tym freelancerów. Faktoring cichy z regresem oznacza, że fakt finansowania faktury jest znany tylko przedsiębiorcy i Finiacie. Spłata finansowania zostaje odroczona w czasie (nawet do 120 dni). Już na starcie przyspiesza to uzyskanie środków przez firmy i mniejszych przedsiębiorców. Ponadto środki są wypłacane najpóźniej w ciągu 24 godzin od zaakceptowania faktury w systemie, co oznacza błyskawiczną poprawę płynności i zwiększa bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa.

Usługa okazała się niezwykle przydatna. Na platformie Finiaty w przeciągu czterech miesięcy zarejestrowało się ponad 4500 klientów, a obrót finansowania z każdym miesiącem rośnie o 100%. Ponad 70% klientów korzysta z mikrofaktoringu wielokrotnie.

Dobre wyniki skłoniły fintecha do rozszerzenia oferty i pozyskania nowej grupy odbiorców.

- Początkowo oferta przygotowana była z myślą o MSP oraz freelancerach. Olbrzymi sukces naszej usługi skłonił nas do otwarcia się również na większe podmioty. Promocyjną ofertę, nawet z 50-procentową zniżką skierowaliśmy zarówno do większych przedsiębiorstw jak i naszych stałych klientów, którzy zadeklarują przekazanie minimum 80 tysięcy złotych brutto do faktoringu miesięcznie. – powiedział Grzegorz Micyk, CEO, Finiata Polska.

Nowa oferta w przeciągu miesiąca podwoiła wartość sfinansowanych faktorów, zaś retencja (wskaźnik lojalności klientów) utrzymuje się na poziomie 70-80%. To znak, że zapotrzebowanie na poprawę płynności finansowej w sektorze MSP jest niezwykle duże i jest ono trwałe.

Prócz poszerzania oferty Finiata ma również w planach przejęcia mniejszych firm oferujących podobne usługi.

- Zapotrzebowanie na poprawę płynności finansowej w firmach jest niezwykle duże. Chcemy się rozwijać i docierać do kolejnych grup odbiorców. Skupowanie mniejszych firm z naszego sektora to kolejny krok w tym kierunku. – powiedział Grzegorz Micyk, CEO, Finiata Polska.

Zasady funkcjonowania usługi są bardzo proste: przedsiębiorca rejestruje się na platformie Finiaty i otrzymuje limit faktoringowy. Wprowadzając faktury do systemu wykorzystuje przyznaną przez Finiatę kwotę. Przedsiębiorca sam ustala okres finansowania faktury (30/60/90 dni). Jeśli wcześniej ustalony termin okaże się zbyt krótki, może go przedłużyć nawet do 120 dni, przy czym 14 dni karencji jest bezpłatne. To co przedsiębiorcy cenią sobie najbardziej to fakt że w Finiata data wymagalności faktury nie jest powiązana w żaden sposób z data zwrotu finansowania – przedsiębiorca w każdej chwili przed data wymagalności może sfinansować fakturę i ciągle otrzyma finansowanie na 30 lub więcej dni.

Usługa Finiaty jest prosta do wyliczenia: 4 zł + VAT za każde 100 zł kwoty na finansowanej fakturze, za każde 30 dni okresu finansowania. Dodatkowo bezpłatnie oferowane są podstawowe działania związane z uruchomieniem finansowania, m. in. rozpatrzenie wniosku, czy przeprowadzenie analizy kredytowej.