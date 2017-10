Jak poinformowała GDDKiA w piątkowym komunikacie, otwarto oferty na budowę trzech odcinków trasy Via Carpatia. Kwota na realizację tych odcinków to 1,3 mld zł.

Wielu wykonawców zainteresowanych jest realizacją całości trasy. Wszyscy zadeklarowali skrócenie czasu realizacji do 34 miesięcy i wydłużenie gwarancji do 10 lat.

Na odcinek od węzła Lublin Węglin do węzła Niedrzwica Duża (długość ok. 12 km) wpłynęło sześć ofert o wartości od 312,3 mln zł do 420,5 mln zł. Budżet zamawiającego na ten fragment to 363,5 mln zł.

Na odcinek od węzła Niedrzwica Duża - do węzła Kraśnik Północ (długości ok. 20 km) wpłynęło pięć ofert o wartości od 498 mln zł do 565,8 mln zł. Na ten fragment zamawiający zarezerwował 604 mln zł.

Natomiast na budowę obwodnicy Kraśnika (długości ok. 10 km) wpłynęło sześć ofert o wartości od 319,5 do 424,7 mln zł. Budżet tego fragmentu to 377,6 mln zł.

Komisja przetargowa sprawdzi oferty i wyłoni najkorzystniejsze. Umowy z wykonawcami GDDKiA planuje podpisać w pierwszym kwartale przyszłego roku. Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, oraz wybudowanie trasy.

Dwujezdniowa droga ekspresowa będzie prowadziła początkowo wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 19 a potem na wschód od niej omijając Niedrzwicę Dużą, Niedrzwicę Kościelną i Sobieszczany. W miejscowości Lasy przed Kraśnikiem droga ekspresowa przetnie obecną DK19 omijając miasto od wschodu. Zaplanowano budowę pięciu węzłów drogowych, czterech par Miejsc Obsługi Podróżnych, 32 mostów i wiaduktów, dziewięciu przejść dla zwierząt i trzech kładek dla pieszych.

GDDKiA przypomina, że idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), wskazuje budowę szlaku jako główny priorytet inwestycyjny.

"Korytarz via Carpatia, którego głównym elementem jest droga ekspresowa S19 od granicy ze Słowacją w Barwinku aż do Białegostoku (Knyszyn), i dalej na północ stanowi priorytet w następnych latach, w szczególności w zakresie przyspieszenia prac przygotowawczych, tak by była możliwa jak najszybsza realizacja tego ciągu łączącego kraje Bałtyckie z resztą Unii Europejskiej oraz jej wschodnimi sąsiadami" - napisano w komunikacie.

Na północ od Białegostoku będą analizowane rozwiązania komunikacyjne, dotyczące dróg ekspresowych S16 oraz S19, w tym włączając w to możliwą przebudowę obecnej drogi krajowej nr 8 w kierunku Augustowa (głównie na odcinku Korycin - Augustów, stanowiącego jedno z połączeń korytarzy Via Carpatia i Via Baltica).

Całkowita długość szlaku via Carpatia w Polsce w zależności od przebiegu w woj. podlaskim – wyniesie od 734 do 761 km.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

edytor: Anna Mackiewicz