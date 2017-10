Morawiecki powiedział w poniedziałkowym "Gościu Wiadomości" w TVP, pytany o podwyżki dla lekarzy rezydentów: "One są zaplanowane już i wiem, że pan minister Radziwiłł rozmawia z rezydentami - tą bardzo ważną grupą zawodową".

Przypomniał, że w ostatnich latach była jedna podwyżka wynagrodzeń rezydentów - w 2009 r.

"Teraz będzie na pewno kolejna, dużo lepsza podwyżka - to, co wypracował minister Radziwiłł. Zdaję się na niego. Jest w trudnym procesie rozmów i negocjacji" - powiedział.

Zaznaczył, że zmiany trwają, ale bardzo trudno jest zreformować wszystko od razu. "Na pewno nie jest w służbie zdrowia tak, że wszystko jest (na) tip-top. Będziemy się starali jak najszybciej z jednej strony eliminować patologie, żeby znajdować te pieniądze w tegorocznym budżecie - ekstra kilka miliardów - i w przyszłorocznym, i w kolejnych na podnoszenie wydatków (na ochronę zdrowia - PAP) w proporcji do PKB" - mówił wicepremier.

Powiedział, że podczas wizyty w USA w ostatni weekend pokazywano mu dane, z których wynika, że w Stanach Zjednoczonych uważa się, że 17 proc. wydatków w służbie zdrowia "to patologia i marnotrawstwo - to, co przecieka przez palce". "W Danii jest to 12 proc. Załóżmy, że w Polsce jest to 15 proc." - wyliczał, dodając, że NFZ stara się dobrze wydawać pieniądze, a jednak jest szereg nieprawidłowości.

"W Waszyngtonie pokazywano mi zestawienia, z których wydaje się niemal pewne, że w naszym systemie już dzisiaj kilkanaście miliardów jest źle wydawane" - powiedział. Jako przykład podał, że w leczeniu onkologicznym placówki, które leczą 80 proc. pacjentów, otrzymują jedynie 50 proc. środków na wynagrodzenia za to leczenie. (PAP)

autor: Aleksander Główczewski