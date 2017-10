Gościem konwencji jest prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Bardzo dziękuje panie prezesie, że jest pan dzisiaj z nami nie tylko dlatego, że jest pan architektem tego dziejowego, historycznego zwycięstwa +dobrej zmiany+, obozu patriotycznego. Zwycięstwa podwójnego, bo przecież po pierwsze prezydenckiego, a później parlamentarnego" - powiedział lider Solidarnej Polski.

Ziobro podkreślił rolę mniejszych ugrupowań w ramach Zjednoczonej Prawicy m.in. Solidarnej Polski i Polski Razem, "które aktywnie współuczestniczą w budowie dobrej zmiany w Polsce". "Udało się tego dokonać za sprawą naszego wspólnego zwycięstwa, ale pod pana przywództwem" - powiedział.

"To co niezwykle ważne w polityce, o czym my Polacy zwłaszcza doświadczeni latami różnych perypetii i rządów, złych zmian w naszym kraju, zwłaszcza my, ludzie prawicy o tym wiemy, że jedność jest niezwykle ważna. I to właśnie pan, biorąc pod uwagę ten różnorodny, składający się z różnych podmiotów, różnych ludzi mających czasami różne wartości, punkty widzenia obóz, pan jest gwarantem jego jedności" - powiedział Ziobro.(PAP)