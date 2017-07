Prezes PiS powiedział w czwartek w TV Trwam m.in., że zatrzymanie przez prezydenta reformy, która miała na celu dekomunizację sądownictwa, było poważnym błędem; dodał, że teraz trzeba myśleć o tym, jak z tego wyjść, jak doprowadzić do tego, by to był tylko incydent, który zostanie szybko zapomniany. Poinformował też m.in., że dekoncentracja mediów oraz reforma służb specjalnych - to duże reformy, które PiS chce przeprowadzić w najbliższym czasie.

Schetyna w piątek w radiu TOK FM odnosząc się do wypowiedzi lidera PiS antenie TV Trwam ocenił, że była to "próba wykładu: kto nie z nami, ten przeciw nam i adres do środowiska prezydenta Andrzeja Dudy, żeby zrozumiał, że nie ma szans w tym starciu". Zdaniem polityka PO, Kaczyński wskazał "jak będzie pisał scenariusze następnych kroków i jakie są jego oczekiwania".

Według Schetyny obecnie pytaniem otwartym jest, czy weta prezydenta do ustawy o Sądzie Najwyższym i ustawy o KRS były "jednostkowym aktem heroizmu, czy będzie miało dalszy ciąg, czy będą dalsze kroki". Odpowiedź – jak ocenił - będzie znana w ciągu najbliższych kilku tygodni.

"Ja chcę wierzyć i wierzę, że prezydent Duda rozpoczął budowę własnej prezydentury, jej nowego początku" – stwierdził polityk. "Jeśli będzie tak, że prezydent Duda będzie budował podmiotową prezydenturę to siłą rzeczy będzie alternatywą dla Kaczyńskiego" – mówił Schetyna.

Pytany, czy nie boi się, że tworzenie nowej siły może oznaczać odpływ z PO osób o prawicowych inklinacjach, odparł, że nie. Dodał, że "Jarosław Gowin już teraz pokazuje, że jest gotowy do rozmów i do obudowania swojej pozycji". "On jest jednym z większych przegranych tego starcia" – ocenił.

"Ja jestem szefem Platformy Obywatelskiej, my będziemy robić swoje. Pilnować procedur, legislacji, budować relacje wewnątrz opozycji parlamentarnej i rozbudowywać ją o elementy pozaparlamentarne" – zapowiedział Schetyna.

Pytany o niedzielne spotkanie przedstawicieli ruchów organizujących protesty z politykami, lider PO zaznaczył, że „trzeba podjąć rozmowy w sposób bardzo naturalny, bez prób narzucania czegoś z jednej bądź z drugiej strony”. Zadeklarował, że ktoś z Platformy będzie w nim uczestniczył. "Andrzej Halicki jest zawsze osobą najbardziej kontaktową i koordynuje te opozycyjne aktywności" – dodał.

Odnosząc się do przesłuchania b.premiera Donalda Tuska w przyszłym tygodniu prokuraturze w Warszawie i ewentualnego jego "uroczystego powitania" Schetyna powiedział, że nie wie czy Tusk będzie tego oczekiwał. Przesłuchanie Tuska zaplanowano na 3 sierpnia; dotyczyć będzie postępowania ws. niedopełnienia w kwietniu 2010 r. obowiązku przez funkcjonariuszy publicznych, polegającego na tym, że nie uczestniczyli oni w Rosji w sekcjach ofiar katastrofy smoleńskiej.

