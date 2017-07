"Mamy jeden kraj i jesteśmy za niego odpowiedzialni" - powiedział Kosiniak-Kamysz podczas debaty sejmowej.

Lider ludowców pytał polityków PiS do czego prowadzi "obłudna polityka i forsowanie ustawy bez merytorycznej dyskusji". "Prowadzi do protestów na ulicach, do zamieszek w Sejmie, do wprowadzania Straży Marszałkowskiej na salę posiedzeń, do anarchii. Tak się kończy nieodpowiedzialne rządzenie" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Szef PSL zgłosił wniosek o odrzucenie projektu w całości oraz poprawki. "Ta ustawa jest nieprzepracowana. Nie jest ustawą, która zwiększa poczucie sprawiedliwości" - powiedział.