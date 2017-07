Szef PE napisał do prezydenta Dudy, by rozważył wątpliwości PE ws. ustaw o sądach

Szef PE Antonio Tajani w opublikowanym we wtorek na Twitterze liście zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy, by jako gwarant konstytucji rozważył kwestię ustaw o KRS i sądach powszechnych, biorąc pod uwagę zaniepokojenie PE dotyczące m.in. niezależności polskiego sądownictwa.