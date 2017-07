Rosja: Sąd nie przyjął wniosku ws. odwieszenia Nawalnemu kary łagru

Sąd w Moskwie poinformował we wtorek, że zwrócił do służb więziennych wniosek o zarządzenie wykonania kary więzienia dla opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Powodem zwrotu wniosku jest to, że nie został on podpisany przez upoważnioną do tego osobę.