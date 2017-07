Na wniosek tej prokuratury Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia aresztował Svena S. na 2 miesiące.

Jest on podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu osiąganie korzyści majątkowej z przestępstw karnoskarbowych związanych z fikcyjnym, karuzelowym obrotem różnymi towarami i wystawianiem faktur VAT, poświadczających nieprawdę co do przeprowadzanych transakcji. Za takie przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Z ustaleń śledztwa wynika, iż Sven S. w ramach tej grupy przestępczej zlecał jej członkom m.in. podawanie w deklaracjach podatkowych składanych w urzędzie skarbowym w Warszawie nieprawdziwych danych dotyczących sprzedaży wyrobów z platyny i sprzętu komputerowego.

"Dane zawarte w złożonych deklaracjach wynikały z nierzetelnych faktur VAT, które nie dokumentowały faktycznie dokonanych transakcji, narażając Skarb Państwa na nienależny zwrot podatku w łącznej w kwocie 370 mln 63 tys. 811 zł" - podała prokuratura.

Według niej dowody wskazują, iż Sven S. był pomysłodawcą utworzenia grupy, pełnił w niej kierowniczą rolę, opracowując mechanizmy, które miały prowadzić do skutecznego wyprowadzania środków przy wykorzystaniu rozliczeń podatkowych.

Oprócz Svena S. w śledztwie zarzuty usłyszało też osiem osób. Są podejrzane o popełnienie przestępstw karnoskarbowych, związanych z wyłudzeniami podatku od towarów i usług.

Walka z przestępczością gospodarczą, oszustwami dotyczącymi podatku VAT to jeden z ważniejszych kierunków działania polskich służb - powiedział w piątek wPolsce.pl zastępca koordynatora służb specjalnych Maciej Wąsik. Jego zdaniem, oprócz zmiany przepisów i uszczelnienia podatkowego "fakt takiego twardego ścigania i konfiskaty majątków tych osób, które dopuściły się wyłudzeń VAT, na pewno ma ogromne znaczenie i służby mają tutaj ogromną zasługę". "Jak się okazuje - nie tak wcale trudno ścigać tę przestępczość i jak się chce, to może" - dodał Wąsik.(PAP)