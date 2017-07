Prawie cztery na pięć słoni z ok. 3 tysięcy tych zwierząt w turystycznych miejscowościach w Kambodży, Indiach, Laosie, Nepalu, na Sri Lance i w Tajlandii cierpi z powodu przeciążenia pracą, złych warunków życia i ubogiej diety - ostrzega WAP.

"Chcemy spowodować odejście od przejażdżek na słoniach czy pokazów słoni w kierunku zajęć bardziej przyjaznych tym zwierzętom, np. obserwowania słoni" - powiedział ekspert WAP Jan Schmidt-Burbach. "Jeśli ktoś oferuje nam przejażdżkę lub zrobienie zdjęcia z jakimś zwierzęciem, to jest duże prawdopodobieństwo, że wiąże się to z okrutnym traktowaniem tego zwierzęcia" - dodał.

Według szacunkowych danych tylko w Tajlandii żyje ok. 4 tys. udomowionych słoni, z których wiele jest zmuszanych do pracy w branży turystycznej, oraz ok. 2,5 tys. dzikich słoni. W tym kraju, który w 2016 roku odnotował rekordowo wysoką liczbę zagranicznych turystów, przez ostatnich siedem lat o 30 proc. wzrosła też liczba miejsc oferujących atrakcje z udziałem słoni.