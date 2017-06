Szczerski odniósł się w poniedziałek w RMF FM do kwestii nowych kandydatur na ambasadorów. "Minister Waszczykowski z prezydentem wyjaśnili sobie wszystkie niejasności w sprawie nominacji ambasadorskich" - powiedział prezydencki minister.

Wcześniej w RMF FM szef MSZ Witold Waszczykowski zapowiedział, że oczekuje wyjaśnień od prezydenta w sprawie opóźniania wręczania nominacji ambasadorskich kandydatom pozytywnie zaopiniowanym przez parlament. "Na biurku pana prezydenta jest wiele nominacji, wiele kandydatów, których można by wysłać. Oczekuję wyjaśnień, o co chodzi, jakie zarzuty, jakie problemy stawia się tym kandydatom, ewentualnie centrali MSZ - powiedział Waszczykowski.

Szczerski zaznaczył, że "ze strony Kancelarii nie ma żadnego ani celowego ani bezcelowego przedłużania nominacji ambasadorskich". Dodał, że w kwestii nominacji nie ma też żadnych opóźnień "ani formalnych ani merytorycznych". "Procedury, jeśli chodzi o ambasadorów, przechodzą zgodnie z harmonogramem" - wyjaśniał.

Szef gabinetu prezydenta przyznał, że do kancelarii z MSZ wpłynęła "fala" propozycji ws. nominacji ambasadorskich. "One muszą być sukcesywnie procedowane. Nie ma żadnej sytuacji, żeby to było opóźnienie, które ma charakter ponad standardowy" - podkreślił.

Jak zaznaczył, w relacjach między prezydentem a MSZ nie ma żadnego problemu. "Pan prezydent długo czekał na kandydata na ambasadora przy NATO. Jak tylko się pojawił w ciągu kilku dni ta procedura została zakończona" - zauważył Szczerski.

Zwrócił uwagę, że prezydent spotkał się w środę w Pałacu Prezydenckim z ministrem Waszczykowskim. Zdaniem Szczerskiego, podczas spotkania zostały wyjaśnione wszystkie zarzuty i oczekiwania.