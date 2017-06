W środę w Paryżu w siedzibie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) na 161. sesji Międzynarodowego Biura Wystaw (BIE), zostanie zaprezentowana kandydatura Łodzi do organizacji Expo 2022. Ok. 30-minutowej prezentacji dokonają wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Paweł Lewandowski, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, a także ekspert ds. urbanistyki Francis Nordemann. Oprócz Polski, swoje kandydatury zaprezentują Argentyna (Buenos Aires) oraz Stany Zjednoczone (Minneapolis). We wtorek te trzy kraje otrzymały pozytywną ocenę przygotowania do organizacji Expo.

"Praktycznie jesteśmy na ostatniej prostej, za nami ostateczne głosowanie, które pokazało, że walka będzie trwała, będzie trwała do końca, ponieważ rzutem na taśmę, jak przekonaliśmy się wczoraj, Minneapolis udało się, pomimo negatywnej opinii - uzyskać rekomendację BIE, w związku, z czym będzie walczyło trzech kandydatów" - powiedziała dziennikarzom prezydent Łodzi.

W jej ocenie Łódź już wygrała, ponieważ według wielu opinii, nasza aplikacja była najlepszą spośród prezentacji. Zadeklarowała, że Łódź będzie wspierała rząd w każdej chwili i w każdym momencie. "Myślę, że pokazaliśmy, że ten projekt wymaga współpracy i niezależnie od przekonań politycznych, w tym względzie jesteśmy jednomyślni - Polsce i Łodzi ta wystawa się należy" - podkreśliła Zdanowska.

Zauważyła, że teraz rozpoczyna się kolejny etap starań o Expo. "Tak naprawdę dzisiaj, za chwilę, kiedy będziemy prezentowali wspólnie z kontrkandydatami nasze prezentacje dotyczące kolejnego etapu" - powiedziała.

Przyznała, że po ostatnim głosowaniu BIE widać, że Stany Zjednoczony "nie są łatwym kontrkandydatem", a o ich sile świadczy fakt, że w tak krótkim czasie przekonali część delegatów do zagłosowania wbrew opinii BIE.

Pytana przez dziennikarzy jakie są kierunki walki o konkretne głosy, odpowiedziała: "Na pewno Afryka, na pewno Europa - chciałoby się rzec, że Europa powinna być naszym matecznikiem, przynajmniej ta część Europy Środkowo-Wschodniej, która nigdy nie gościła wystawy, więc myślę, że dla samych państw i ich obywateli dobrze by było, gdyby mieli szansę zobaczyć jak tego typu wystawy wyglądają. Myślę, że Azja jest też dużym potencjałem, na który możemy liczyć - może poza dawnymi republikami Związku Radzieckiego".

Wystawa w Łodzi ma się odbywać od czerwca do września 2022 r. Tematem przewodnim wystawy ma być rewitalizacja miast, jako warunek rozwoju aglomeracji na świecie.

Zgodnie z projektem wystawa zorganizowana zostanie na obszarze niemal 27 ha tzw. Nowego Centrum Łodzi (NCŁ) - to największy program urbanistyczny i rewitalizacyjny w historii miasta, obejmujący ok. 100 ha w ścisłym centrum.

Wyjątkowość Expo 2022 w Łodzi polegać ma na tym, że wystawa nie będzie budowana od podstaw na obrzeżach miasta, lecz powstanie w ścisłym jego centrum. Władze Łodzi zakładają, że tylko ok. 30 proc. obiektów wzniesionych na potrzeby Expo ma mieć charakter tymczasowy – większość pawilonów, apartamentów dla obsługi czy infrastruktury związanej z bezpieczeństwem i spędzaniem wolnego czasu po zakończeniu Expo stosunkowo niedużym kosztem ma być przekształcona na biura, mieszkania, punkty o charakterze usługowym czy handlowym. Ich komercjalizacją zajmie się specjalnie powołana spółka.

Na terenie NCŁ działa już podziemny dworzec Łódź Fabryczna z węzłem multimodalnym. W jego sąsiedztwie znajduje się zrewitalizowana elektrociepłownia EC1, w której uruchomiono m.in. najnowocześniejsze w Polsce planetarium oraz Narodowe Centrum Kultury Filmowej. Powstają też wielkopowierzchniowe budynki komercyjne, m.in. Nowa Fabryczna oraz Brama Miasta.

Głosowanie BIE w sprawie przyznania Polsce prawa do organizacji Expo 2022 w Łodzi zaplanowano na listopad 2017 r.

International Expo, czyli tzw. małe Expo, są organizowane co pięć lat pomiędzy światowymi edycjami wystaw i mają tematykę ograniczoną do jednego konkretnego problemu. W przypadku Łodzi na temat wystawy wybrano rewitalizację obszarów miejskich.

Jeśli Łódź zdobędzie prawo do organizacji Expo, w czasie trzech miesięcy trwania wystawy miasto może odwiedzić nawet 8 mln zwiedzających. Zdaniem władz, możliwość zaprezentowania się Polski na Expo będzie czynnikiem rozwojowym, nie tylko dla Łodzi i całego kraju, ale nawet dla Europy Środkowo-Wschodniej.