W poniedziałek odbyło się pierwsze posiedzenie komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w stolicy.

"Zaproponowaliśmy, aby wystąpić do ratusza o wykaz postępowań reprywatyzacyjnych, które w ostatnich latach były prowadzone. Chcemy wystąpić do prezydent Warszawy o przekazanie spisu rozstrzygnięć w sprawach reprywatyzacyjnych, a także numerów ksiąg wieczystych tych nieruchomości, co do których decyzje reprywatyzacyjne były wydane" - podkreślił na wtorkowej konferencji w Sejmie Opaliński, który w komisji weryfikacyjnej reprezentuje PSL.

Według niego podjęcie tej uchwały to duży krok na przód. "Wiedząc dokładnie, jakie nieruchomości były poddane reprywatyzacji będziemy wiedzieli czym się zająć i łatwiej nam będzie opracować kryteria wspólnego działania" - zaznaczył Opaliński.

Rzecznik prasowy PSL Jakub Stefaniak podkreślił, że podjęta przez komisję uchwała, którą zainicjował Opaliński jest dowodem na to, że członek PSL w komisji weryfikacyjnej jest po to, żeby pilnować interesów mieszkańców Warszawy, a nie partii politycznych.

"Będziemy starali się też pracować, żeby na przyszłość spróbować wypracować takie mechanizmy, żeby ta komisja pozwoliła wyciągnąć pewne wnioski, które posłużą do konstruowania i pisania nowej ustawy reprywatyzacyjnej" - dodał Stefaniak.

W poniedziałek odbyło się pierwsze - niejawne dla mediów - posiedzenie komisji w pełnym składzie. Po jego zakończeniu szef komisji Patryk Jaki poinformował o wszczęciu postępowań rozpoznawczych komisji w sprawach siedmiu nieruchomości: Twarda 8, Twarda 10, dawna Sienna 29 (obecnie pl. Defilad), d. Zielna 7/Złota 17 (pl. Defilad), d. Złota 19 (pl. Defilad), d. Chmielna 50 (pl. Defilad) i Noakowskiego 16. Komisja wszczęła też postępowanie sprawdzające w sprawie nieruchomości Nabielaka 9. Komisja złożyła już wnioski do sądu o zabezpieczenia na księgach wieczystych - by uniemożliwić obrót tymi nieruchomościami do czasu decyzji komisji.

Komisja weryfikacyjna, jako organ administracji, ma badać zgodność z prawem decyzji administracyjnych ws. reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Może utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną (uznać słuszność zwrotu nieruchomości), albo uchylić ją i podjąć decyzję merytoryczną, która pozwoli odebrać bezprawnie pozyskaną nieruchomość. Będzie też mogła uchylić decyzję reprywatyzacyjną i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który ją wydał, wraz z wiążącymi wskazaniami co do dalszego postępowania.(PAP)