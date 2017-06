Zmazania wyroku wobec Witosa i innych posłów II RP PSL domaga się m.in. w związku ze zbliżającą się setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.

„Pan prezydent kilkanaście godzin temu przysłał nam zaproszenie do komitetu honorowego obchodów setnej rocznicy niepodległości, ale nie możemy rozpocząć prac w komitecie, przygotowań do setnej rocznicy niepodległości, bez zmazania haniebnego wyroku sądu brzeskiego, który naszego bohatera, bohatera narodowego, trzykrotnego premiera Rzeczpospolitej, innych posłów II RP skazał na karę więzienia, na emigrację" - mówił Kosiniak-Kamysz podczas briefingu prasowego na krakowskim Rynku Głównym.

Jak dodał, ustawa ws. zmazania wyroku brzeskiego została złożona wiosną ub.r. w parlamencie. „Jest szansa, żeby to przegłosować" - ocenił prezes PSL. „Marszałek może przeprowadzić tę ustawę w ciągu jednego posiedzenia. Posiedzenie zaczyna w środę, możemy w piątek spokojnie przegłosować tę ustawę i zabrać się do przygotowań setnej rocznicy odzyskania niepodległości" - dodał Kosiniak-Kamysz.

Wincenty Witos (1874-1945) i 10 posłów RP zostało skazanych w 1932 r. za przestępstwo "przeciw władzy zwierzchniej" na podstawie obowiązującego wówczas w Polsce rosyjskiego kodeksu karnego z 1903 r. "Proces brzeski miał na celu tylko i wyłącznie sparaliżowanie działalności partii opozycyjnych" - czytamy w apelu PSL do Prezydenta RP i marszałków Sejmu i Senatu.

Kosiniak-Kamysz zachęcał do udziału w niedzielnych obchodach PSL - centralne uroczystości odbędą się w Radłowie k. Wierzchosławic (woj. małopolskie).

„Dzień Zesłania Ducha Świętego to święto w naszej tradycji katolickiej, ale to też jest dzień bardzo ważny dla ruchu ludowego - wtedy obchodzimy święto ludowe. To jest święto polskiej wsi, naszych miejscowości, małych ojczyzn - łączymy wtedy tradycję z nowoczesnością" - powiedział prezes PSL. (PAP)