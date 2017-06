Dla dzieci przygotowano m.in. piknik i poczęstunek w pałacowych ogrodach oraz przedstawienie "Legendy Warszawskie", w którym w roli narratorów wystąpiła para prezydencka.

"Życzymy wam realizacji wszystkich marzeń, wszelkiego powodzenia, żeby miłość i przyjaźń nigdy was nie opuszczała. Życzymy wam, byście spełnili wszystkie swoje zamiary; żeby we wszystkich sprawach wiodło wam się jak najlepiej" – powiedział prezydent.

Andrzej Duda wyraził radość z wizyty dzieci w pałacu. "Jesteście dla nas tym, co najważniejsze" – podkreślał, zwracając się do młodych gości. "Dzieci są przyszłością naszego kraju" – mówił.

"Na pewno są wśród was przyszli nauczyciele, urzędnicy, lekarze, może politycy. Kto wie, może jest tutaj przyszła pani prezydent albo pan prezydent. Tego, żebyście sobie zrealizowali wszystko to, co sobie wymarzycie; tego, byście odnaleźli swoje powołanie w życiu, szczęścia i miłości, z całego serca wam życzymy" – powiedział.

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda życzyła dzieciom, by jak najwięcej czasu spędzali z tymi, którzy ich kochają i zawsze mogli na nich polegać. "Życzymy wam wielu powodów do uśmiechu" – powiedziała.

Małżonka prezydenta wskazywała, że spotykając się z dziećmi i młodzieżą zawsze jest pod wrażeniem ich ofiarności, serdeczności, wrażliwości, zaangażowania i nieograniczonej wyobraźni. "To świadczy o waszej inteligencji i o tym, że chcecie jak najwięcej dowiedzieć się o otaczającym was świecie. Dlatego życzę wam, by nigdy nie opuściła was wasza dziecięca ciekawość świata i ludzi" – powiedziała.

Pierwsza dama zadedykowała wszystkim dzieciom w Polsce i poza granicami wiersz swojego taty Juliana Kornhausera "Dzieci". "Ten wiersz pięknie pokazuje, jak wspaniali jesteście i jak wasza mądrość często zawstydza nas, dorosłych" – powiedziała, a następnie odczytała wiersz.

"Kochani, jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego; żebyście byli grzeczni, ale wtedy, kiedy potrzeba" - powiedział następnie prezydent, wzbudzając radość dzieci.

Na początku wizyty część dzieci uczestniczyła w grze terenowej. Grupy miały do rozwiązania punktowane zadania np. sprawdzenie ile razy symbolika orła występuje w dwóch wybranych salach. Kolejne zagadki prowadziły dzieci do rozwiązania i odkrycia skarbu, którym była księga legend warszawskich, wykorzystana w przedstawieniu z udziałem pary prezydenckiej.

"Bardzo dziękujemy za odwiedziny w Pałacu Prezydenckim. (…) Postanowiliśmy zamienić się dzisiaj z wami rolami, bo zwykle to my dorośli podziwiamy wasze występy. Tym razem postanowiliśmy, że to my, rodzice, wystawimy przedstawienie dla Was" – mówiła zwracając się do dzieci pierwsza dama.

W pałacowych ogrodach na dzieci czekały stoiska z atrakcjami m.in. rycerskimi zbrojami i bronią, które dzieci z ciekawością przymierzały i oglądały. Prezydent Andrzej Duda aktywnie uczestniczył w spotkaniu - skorzystał z zaproszenia i wybił pamiątkową monetę; fotografował się dziećmi, rozmawiał z nimi i rozdawał autografy. (PAP)